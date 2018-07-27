Team expert распустила все составы. Bly и Scarlett остались без команды

26 июля немецкая организация Team expert сообщила о прекращении своей деятельности. Она распустила все составы и пообещала объявить о новом киберспортивном проекте после выставки IFA 2018 в Берлине. Об этом менеджеры клуба написали в Twitlonger.

Александр Bly Свисюк и Саша Scarlett Хостин выступали за немецкий клуб с августа 2016 года и провели тут почти два года. Лучшим результатом за этот период стала победа Хостин на IEM Season XII — PyeongChang.

Кроме команды по StarCraft II клуб покинули 11 игроков из активных составов по PUBG, FIFA18 и PES. Ранее у Team expert также были команды по Heroes of the Storm, CS:GO и CS:GO Female.