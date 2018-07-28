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Team Secret откроет подразделение по Rainbow Six Siege
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Team Secret откроет подразделение по Rainbow Six Siege 

CyberSport.ru 28 июля 2018
Фото: Twitch.tv
Информация об этом просочилась на жеребьёвке Six Major Paris 2018: логотип организации показали наряду с символикой участников турнира.
Team Secret намекала на новое подразделение ещё до стрима, а после трансляции ответила аккаунтам R6 в твиттере:
Всё в бэк-фокусе… Скоро
— Определены группы мейджора в Париже!
— А как же мы?
В графическом оформлении жеребьёвки были логотипы только восьми клубов, поэтому нельзя вычислить, какой состав присоединится к Team Secret. В мейджоре участвуют две команды без клуба: Orgless и i don't know. Оба коллектива прошли на турнир по итогам онлайн-отборочных для Европы. Они выступают в R6 Pro League от ESL с $27 тыс. призовых в европейском дивизионе и $167 тыс. на LAN-финале.
Мультигейминг Team Secret открыли в сентябре 2014 года. В 2018 году к нему присоединились игроки в Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, Rules of Survival и Age of Empires II. У Secret также есть составы по Dota 2 и Rocket League.
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