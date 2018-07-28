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ZywOo выступит за Tempo Storm в качестве стендина
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ZywOo выступит за Tempo Storm в качестве стендина 

CyberSport.ru 28 июля 2018
Фото: ZywOo
Матье ZywOo Эрбо сыграет за Tempo Storm на европейских отборочных MSI Masters Gaming Arena 2018. Он присоединился к ростеру на сайте ESL. По словам Павла innocent Мосека, французский игрок поможет команде в качестве стендина. Кого именно заменит ZywOo — неизвестно.
В основном составе Tempo Storm числятся три игрока — Рикардo fox Пачеку, Кевин HS Тарн и Павел innocent Мосек. На турнирах и лигах команда выступает со стендинами. В первом отборочным этапе Tempo Storm помогали Винсен Happy Шопенгауэр и Cэдрик RpK Гойпуэ — с ними команда уступила FriendlyFire в Ro16. Второй отборочный турнир MSI MGA 2018 для Европы начнется 28 июля.
ZywOo является игроком against All authority. По слухам, после FACEIT Major — London 2018 организация планирует продать его контракт в один из топовых клубов минимум за $100 тыс. Team EnVyUs уже предлагала игроку контракт с зарпалтой $15 тыс. в месяц, но он отказался, так как сначала хотел получить образование.

Tempo Storm

Рикардo fox Пачеку
Кевин HS Тарн
Павел innocent Мосек
Винсен Happy Шопенгауэр (стендин)
Cэдрик RpK Гойпуэ (стендин)
Матье ZywOo Эрбо (стендин)
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