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DkPhobos ушел из Team Spirit
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DkPhobos ушел из Team Spirit 

CyberSport.ru 29 июля 2018
Фото: liquipedia.net
Александр DkPhobos Кучеря больше не является игроком Team Spirit. Информация об этом появилась в группе организации во «ВКонтакте». 7 июля киберспортсмен уже намекал на то, что его исключили из команды, но тогда слух опровергли.
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В комментарии для группы CEO Team Spirit Никита Чукалин не назвал конкретной причины, по которой исключили игрока. Он заявил, что «некоторый уровень недопонимания не позволит продолжить совместную работу». Он также упомянул о проблемах DkPhobos со здоровьем.
Чукалин отметил, что в коллективе могут произойти другие изменения. По его словам, в команду тестируют новых игроков и готовят «один из экспериментальных ростеров», который «кого-то удивит», к онлайн-турниру.
DkPhobos присоединился к Team Spirit в декабре 2016 года. Игрок выступил с командой на ESL One Birmingham 2018 и China Dota2 Supermajor. В региональной квалификации The International 2018 для команд из СНГ Team Spirit заняла третье место. Она дважды уступила ESPADA в сетке плей-офф со счетом 1:2.

Team Spirit

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