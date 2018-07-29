DkPhobos ушел из Team Spirit

Александр DkPhobos Кучеря больше не является игроком Team Spirit. Информация об этом появилась в группе организации во «ВКонтакте». 7 июля киберспортсмен уже намекал на то, что его исключили из команды, но тогда слух опровергли.

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В комментарии для группы CEO Team Spirit Никита Чукалин не назвал конкретной причины, по которой исключили игрока. Он заявил, что «некоторый уровень недопонимания не позволит продолжить совместную работу». Он также упомянул о проблемах DkPhobos со здоровьем.

Чукалин отметил, что в коллективе могут произойти другие изменения. По его словам, в команду тестируют новых игроков и готовят «один из экспериментальных ростеров», который «кого-то удивит», к онлайн-турниру.

DkPhobos присоединился к Team Spirit в декабре 2016 года. Игрок выступил с командой на ESL One Birmingham 2018 и China Dota2 Supermajor. В региональной квалификации The International 2018 для команд из СНГ Team Spirit заняла третье место. Она дважды уступила ESPADA в сетке плей-офф со счетом 1:2.

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