Александр «DkPhobos» Кучеря покинул Team Spirit

«Саша был тем самым человеком, вместе с которым мы вернулись в дисциплину Dota 2. За эти полтора года мы вместе преодолели большое количество трудностей и добились более чем конкурентоспособных результатов. Однако ничто не вечно, и некоторый уровень недопонимания не позволит продолжить нам совместную работу. Желаю ему как можно быстрее восстановить свое здоровье и продолжить путь к своей мечте.

Для Team Spirit же начинается межсезонный решафл. Вполне вероятно, что замена Фобоса будет не последней. Мы уже сейчас проводим масштабные трайауты для поиска наиболее оптимального состава к грядущему сезону. Совсем скоро мы примем участие в небольшом онлайн-турнире, там вы сможете увидеть один из экспериментальных ростеров. Думаю, кого-то он удивит», — прокомментировал CEO Team Spirit Никита Чукалин.

DkPhobos выступал «драконов» с декабря 2016 года.

Состав Team Spirit:

Илья «Illidan» Пивцаев Сергей «God» Брагин Артем «fng» Баршак Мальте «Biver» Винтер

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