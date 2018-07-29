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Александр «DkPhobos» Кучеря покинул Team Spirit
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Александр «DkPhobos» Кучеря покинул Team Spirit 

Советский спорт 29 июля 2018
«Саша был тем самым человеком, вместе с которым мы вернулись в дисциплину Dota 2. За эти полтора года мы вместе преодолели большое количество трудностей и добились более чем конкурентоспособных результатов. Однако ничто не вечно, и некоторый уровень недопонимания не позволит продолжить нам совместную работу. Желаю ему как можно быстрее восстановить свое здоровье и продолжить путь к своей мечте.
Для Team Spirit же начинается межсезонный решафл. Вполне вероятно, что замена Фобоса будет не последней. Мы уже сейчас проводим масштабные трайауты для поиска наиболее оптимального состава к грядущему сезону. Совсем скоро мы примем участие в небольшом онлайн-турнире, там вы сможете увидеть один из экспериментальных ростеров. Думаю, кого-то он удивит», — прокомментировал CEO Team Spirit Никита Чукалин.
DkPhobos выступал «драконов» с декабря 2016 года.
Состав Team Spirit:
Илья «Illidan» Пивцаев Сергей «God» Брагин Артем «fng» Баршак Мальте «Biver» Винтер
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