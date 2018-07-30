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Киберфутболисты «Локомотива» и «Уфы» разошлись миром
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Киберфутболисты «Локомотива» и «Уфы» разошлись миром 

Спорт-Экспресс 30 июля 2018
Киберфутболист Loko eSports Team Роберт «Ufenok77» Фахретдинов накануне матча 1-го тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» сыграл с представителем уфимского клуба Русланом «RusPro» Уразбахтиным. Впервые киберспортсмены сыграли сразу в два симулятора: PES 2018 и FIFA 18 по системе BO3. В PES 2018 Ufenok77 одержал победу, выиграв в серии 2-0 (1:0. 1:1, пенальти — 3:2), а в FIFA 18 сильнее оказался RusPro, выиграв серию 2-1 (2:3. 3:2. 3:2 дополнительное время).
"Уфа" — «Локомотив»: чемпионат России по футболу, 30 июля 2018, онлайн-трансляция матча
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