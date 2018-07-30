DreamEaters выиграли MID.TV Cyber Cup

Команда DreamEaters победила на MID.TV Cyber Cup. В финале она обыграла коллектив Syman Gaming.

DreamEaters

Сетка плей-офф:

На пути к финалу DreamEaters обыграли Unique и Winstrike Team, а в матче за чемпионский титул одолели Syman Gaming. Все встречи закончились со счетом 2:0 в пользу DE.

Состав DreamEaters:

Speed4k

Leo Krad

Forester

kinqie

В MID.TV Cyber Cup участвовали 16 команд из СНГ. Организаторы турнира распределили их в групповом этапе, откуда сильнейшие коллективы прошли в сетку плей-офф.

Групповой этап:

MID.TV Cyber Cup прошел 28 и 29 июля в Москве на площадке клуба Cyberspace Arena. Призовой фонд турнира составил чуть более миллиона рублей (около $16 тыс.).

Распределение призового фонда:

DreamEaters — 500 тыс. рублей (~$8 тыс.)

Syman Gaming — 250 тыс. рублей (~$4 тыс.)

Nemiga Gaming — 150 тыс. рублей (~$2 тыс.)

Winstrike Team — 150 тыс. рублей (~$2 тыс.)