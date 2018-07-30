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DreamEaters выиграли MID.TV Cyber Cup
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DreamEaters выиграли MID.TV Cyber Cup 

CyberSport.ru 30 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Команда DreamEaters победила на MID.TV Cyber Cup. В финале она обыграла коллектив Syman Gaming.
DreamEaters
Сетка плей-офф:
На пути к финалу DreamEaters обыграли Unique и Winstrike Team, а в матче за чемпионский титул одолели Syman Gaming. Все встречи закончились со счетом 2:0 в пользу DE.
Состав DreamEaters:
Speed4k
Leo  Krad
Forester
kinqie
В MID.TV Cyber Cup участвовали 16 команд из СНГ. Организаторы турнира распределили их в групповом этапе, откуда сильнейшие коллективы прошли в сетку плей-офф.
Групповой этап:
MID.TV Cyber Cup прошел 28 и 29 июля в Москве на площадке клуба Cyberspace Arena. Призовой фонд турнира составил чуть более миллиона рублей (около $16 тыс.).
Распределение призового фонда:
DreamEaters — 500 тыс. рублей (~$8 тыс.)
Syman Gaming — 250 тыс. рублей (~$4 тыс.)
Nemiga Gaming — 150 тыс. рублей (~$2 тыс.)
Winstrike Team — 150 тыс. рублей (~$2 тыс.)
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