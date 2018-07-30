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Svyat покинул pro100
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Svyat покинул pro100 

CyberSport.ru 30 июля 2018
Игрок Святослав svyat Довбах покинул pro100, об этом команда сообщила в твиттере. В публикации во «Вконтакте» исполнительный директор организации Несвит Богдан сообщил, что изменения вызваны вылетом коллектива из CIS Minor Championship — London 2018.
Today Svyatoslav «svyat» Dovbakh is leaving our teamOn behalf of the organization, we want to thank Svyatoslav for the contribution.We say goodbye in good relations, understanding that Svyatoslav needs a new start and new achievements pic.twitter.com/eXGUtFX2tv— pro100 (@pro100official) July 30, 2018
Сегодня svyat покидает нашу команду. От лица организации хотим поблагодарить Святослава за его вклад. Мы прощаемся, но остаемся в хороших отношениях, понимая, что Святославу нужны были новый старт и новые достижения
Svyat присоединился к составу pro100 19 апреля 2018 года. С ним команда пробилась в плей-офф майнора от FACEIT, но уступила в полуфинале Team Spirit. Ранее игрок выступал за forZe. Куда перейдет Довбах, не сообщается. 18 июля Леонард kenzor Володарчук заявлял, что состав останется без изменений, несмотря на неудачу на CIS Minor Championship — London 2018.
Исполнительный директор pro100 сообщил, что команда анонсирует нового игрока «в ближайшем будущем». Следующим турниром состава станет CS:GO.NET Cup 3, который состоится 1-19 августа.
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