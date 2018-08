Evil Geniuses не оставила шансов Fnatic в финале The Summit 9

Evil Geniuses нанесла поражение Fnatic в гранд-финале The Summit 9 со счетом 3:0. Триумфатор турнира заработал семь тысяч долларов, проигравший финалист — четыре. Третье место заняла команда украинца Романа «Resolut1on» Фоминка — VGJ.Storm. Соревнование проходило в Лос-Анджелесе. Общий призовой фонд составлял 100 тысяч долларов.

Лос-Анджелес (США)

The Summit 9 Плей-офф Гранд-финал

Evil Geniuses — Fnatic — 3:0 This is @EvilGeniuses 's third #DotaSummit championship. Congratulations to the boys in blue. pic.twitter.com/QDJ42n3UMS

— Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) 29 июля 2018 г.