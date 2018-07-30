«Топ-2 СНГ-квал — это в целом ни о чем результат»: Fng о Espada, турнирной системе и Virtus.pro

Артем Fng Баршак объяснил на стриме, почему не считает второе место ESPADA в закрытой квалификации на The International 2018 для СНГ хорошим результатом. Баршак также рассказал, что раньше турнирная система была удобнее, и отметил, что Virtus.pro может поменять состав после TI8, только если кто-то из игроков завершит карьеру.

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О Virtus.pro после TI8 «Если уже и будут замены, то они будут не на уровне типа «давайте поменяем какого-то игрока, потому что он рак» или так далее. Я думаю, если и будут замены, то только потому, что кому-то надоело играть в «Доту» и он [закончит карьеру]. Ответ: нет, никого менять не надо».

О турнирной системе

«Сейчас квалы и сама система в разы тяжелее, чем была раньше. Раньше было несколько квалификаций, на которых разыгрывалось по два слота. И были тир 2-3 турниры. Так или иначе, но ты хоть чего-то добивался, где-то ты мог что-то тестить и так далее».

Об Espada на квалификации к TI8 «Я не хейтер — ничего такого нет, — но один раз занять топ-2 на квалификации — это не «выстрел». Это разовая мера. Вопрос: как будет на дистанции? Если у них все будет хорошо на дистанции, то тогда я скажу: «Блин, реально круто». То, что они раньше всех начали готовиться и лучше всех подготовились, — молодцы, что тут еще сказать.

Топ-2 СНГ-квал — это в целом ни о чем результат, нужно понимать это тоже. Это круто, что это топ-2, а не топ-8 или не выход вообще в закрытые. Но на длинной дистанции это все те же ноль денег, и разница между вторым и восьмым местом отсутствует — это все тоже не едет на The International. Сейчас все сложно в этом плане».

О составе Team Spirit

«Пока я официально в Team Spirit. Я человек, приверженный к организации до того момента, пока меня оттуда не кикают. Если мне скажут делать состав Team Spirit, я буду делать состав Team Spirit».