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Maniac о G2 Esports: «У этого состава есть потенциал»
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Maniac о G2 Esports: «У этого состава есть потенциал» 

CyberSport.ru 30 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Матье Maniac Кикерез объяснил, почему новый состав G2 Esports может достичь высоких результатов в будущем. В интервью Cybersport.com бывший профессиональный игрок прокомментировал распад Team EnVyUs и собрал идеальный французский ростер.
Eslgaming.com  О новом составе G2 Esports
«Новый состав G2 Esports мне кажется интересным. На первый взгляд, это далеко не самая звездная команда. Есть и куда более сильные игроки, которые подошли бы этому коллективу, но почему-то я думаю, что в перспективе этот состав может «выстрелить». В нем есть баланс: shox и kennyS — мощные стрелки, а Bodyy, SmithZz и Ex6TenZ — отличные тиммейты, у которые всегда общаются, не теряют надежды и предлагают новые идеи.
На мой взгляд, у этого состава есть потенциал. Игроки будут разбирать проблемы, искать решения и развиваться. Эта команда мне нравится. Думаю, в будущем у нее что-то получится».
О прошлом составе EnVyUs
«Не знаю, как работал предыдущий состав EnVyUs, но мне кажется, что команда так и не нашла систему, в которой каждому игроку было бы комфортно. Каждый отдельный киберспортсмен может быть сильным, но в коллективе нужна синергия. В этом случае ее не было».
Об идеальной французской команде
«В идеальном мире, где царит дружба и все хотят играть друг с другом, я бы поставил Ex6TenZ капитаном, потому что всегда в него верил. Позвал бы shox, kennyS и, возможно, NBK как опорника на точке B. На этой позиции он один из лучших. С ним может поспорить только RpK, но NBK все же выигрывает в этом случае. И последним, скорее всего, apEX».
Maniac начал выступать в CS:GO с 2012 года. С февраля по июль 2016 года Кикерез был тренером Team EnVyUs. 9 мая 2018 года он завершил карьеру игрока. Manic анализировал матчи ESL One Belo Horizonte 2018 и майнорах для СНГ и Европы перед FACEIT Major — London 2018.
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