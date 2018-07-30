Maniac о G2 Esports: «У этого состава есть потенциал»

Матье Maniac Кикерез объяснил, почему новый состав G2 Esports может достичь высоких результатов в будущем. В интервью Cybersport.com бывший профессиональный игрок прокомментировал распад Team EnVyUs и собрал идеальный французский ростер.

Eslgaming.com О новом составе G2 Esports

«Новый состав G2 Esports мне кажется интересным. На первый взгляд, это далеко не самая звездная команда. Есть и куда более сильные игроки, которые подошли бы этому коллективу, но почему-то я думаю, что в перспективе этот состав может «выстрелить». В нем есть баланс: shox и kennyS — мощные стрелки, а Bodyy, SmithZz и Ex6TenZ — отличные тиммейты, у которые всегда общаются, не теряют надежды и предлагают новые идеи.

На мой взгляд, у этого состава есть потенциал. Игроки будут разбирать проблемы, искать решения и развиваться. Эта команда мне нравится. Думаю, в будущем у нее что-то получится».

О прошлом составе EnVyUs

«Не знаю, как работал предыдущий состав EnVyUs, но мне кажется, что команда так и не нашла систему, в которой каждому игроку было бы комфортно. Каждый отдельный киберспортсмен может быть сильным, но в коллективе нужна синергия. В этом случае ее не было».

Об идеальной французской команде

«В идеальном мире, где царит дружба и все хотят играть друг с другом, я бы поставил Ex6TenZ капитаном, потому что всегда в него верил. Позвал бы shox, kennyS и, возможно, NBK как опорника на точке B. На этой позиции он один из лучших. С ним может поспорить только RpK, но NBK все же выигрывает в этом случае. И последним, скорее всего, apEX».

Maniac начал выступать в CS:GO с 2012 года. С февраля по июль 2016 года Кикерез был тренером Team EnVyUs. 9 мая 2018 года он завершил карьеру игрока. Manic анализировал матчи ESL One Belo Horizonte 2018 и майнорах для СНГ и Европы перед FACEIT Major — London 2018.