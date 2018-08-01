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Fng — об уходе Illidan: то, что умеет Илья, нам чуть-чуть не подходит
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Fng — об уходе Illidan: то, что умеет Илья, нам чуть-чуть не подходит 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Капитан Team Spirit Артем fng Баршак прокомментировал уход Ильи Illidan Пивцаева из команды.
«Ссорился ли с кем-то Illidan из команды? Нет, не особо. Не было ни ссоры, ничего. Просто тот тестовый состав, в котором я в частности нахожусь… То, что умеет Илья, нам чуть-чуть не подходит. Ну, не чуть-чуть, на самом деле, достаточно сильно, наверное», — заявил Баршак на стриме.
Об уходе Ильи Пивцаева стало известно в ночь с 31 июля на 1 августа. Переписка с Романом Resolut1on попала на стрим. Позднее киберспортсмен подтвердил, что больше не является частью Team Spirit.
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