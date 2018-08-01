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Илья «Illidan» Пивцаев покинул Team Spirit
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Илья «Illidan» Пивцаев покинул Team Spirit 

Советский спорт 1 августа 2018
«В рамках тестов мы подобрали оптимальный на текущий момент состав, в котором Илье места не нашлось. Илья самоотверженно защищал цвета Драконов с декабря прошлого года. Мы благодарим его за проделанную работу, которую он всегда выполнял с полной самоотдачей, и желаем ему успехов.
Уже через несколько дней Team Spirit выступит на онлайн-турнире Rivalry.gg Rumble, где вы сможете лицезреть наш новый экспериментальный состав», — говорится в анонсе организации.
Illidan выступал за «драконов» с декабря 2017 года.
Текущий состав Team Spirit:
Сергей «God» Брагин Артем «fng» Баршак Мальте «Biver» Винтер
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