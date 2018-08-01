Winstrike Team открыла подразделение по Fortnite

Холдинг Winstrike подписал ростер по Fortnite. Организацию будут представлять немецкий, австралийский, французский и швейцарский киберспортсмены. Об этом объявлено на презентации Winstrike Team, которая проходит в одноименной московской киберарене.

Winstrike выкупила состав у французского мультигейминга War Legend. В июне киберспортсмены заняли третье место на турнире Occitanie Esport 2018 и выиграли $700.

Winstrike основал Ярослав Комков, бывший продюсер киберспортивного подразделения Sports.ru . В холдинг входят рекламное агенство Winstrike Agency, киберспортивная арена Winstrike Arena и мультигейминг Winstrike Team. В июне компания выкупила контракты игроков Quantum Bellator Fire по CS:GO и FlyToMoon по Dota 2.

Состав Winstrike Team по Fortnite:

Luuu90

Sifflol

Orange

Meoh