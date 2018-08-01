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Winstrike Team открыла подразделение по Fortnite
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Winstrike Team открыла подразделение по Fortnite 

CyberSport.ru 1 августа 2018
Холдинг Winstrike подписал ростер по Fortnite. Организацию будут представлять немецкий, австралийский, французский и швейцарский киберспортсмены. Об этом объявлено на презентации Winstrike Team, которая проходит в одноименной московской киберарене.
Winstrike выкупила состав у французского мультигейминга War Legend. В июне киберспортсмены заняли третье место на турнире Occitanie Esport 2018 и выиграли $700.
Winstrike основал Ярослав Комков, бывший продюсер киберспортивного подразделения Sports.ru. В холдинг входят рекламное агенство Winstrike Agency, киберспортивная арена Winstrike Arena и мультигейминг Winstrike Team. В июне компания выкупила контракты игроков Quantum Bellator Fire по CS:GO и FlyToMoon по Dota 2.
Состав Winstrike Team по Fortnite:
Luuu90
Sifflol
Orange
Meoh
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