«Четыре игрока не хотели продолжать выступать с DkPhobos». Менеджер Team Spirit прокомментировала замены в составе

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Руслана DKLana Берест рассказала, что Александр DkPhobos Кучеря покинул команду из-за конфликтов с тиммейтами, а Илью Illidan Пивцаева заменили на «более молодого кора». В комментарии для Cybersport.ru Берест отметила, что новый ростер покажут 3 августа на турнире Rivalry.gg Rumble.

— Почему отказались от Иллидана и Фобоса? Есть ли прямо сейчас им более сильные замены?

— DkPhobos, безусловно, является игроком высокого уровня, его вклад в наши результаты сложно переоценить. Однако неудовлетворительные результаты и ряд проблем со здоровьем во второй половине сезона слишком сильно сказались на его характере и психологическом состоянии. Все это привело к ряду серьезных конфликтов и недопониманий внутри коллектива. По окончанию сезона ситуация сложилась таким образом, что четыре игрока в команде не хотели продолжать играть именно с Сашей, да и сам он не располагал к продолжению совместной работы. Надеюсь, ему удастся реализовать свои амбиции в будущем.

Illidan всегда говорил мне, что из всех СНГ-организаций Team Spirit ему наиболее симпатична. Как можно заметить, самые успешные для нас отрезки времени также часто были связаны с Ильей. Тем сложнее с ним было расставаться сейчас. Однако мы остро чувствовали необходимость большего количества ротаций чем одна. Замены — это инструмент усиления, и межсезонье — лучший момент для этого. Илья участвовал в трайаутах на равных правах с другими претендентами, но мы решили отдать предпочтение в пользу более молодого кора, который лучше подходит под нашу модель игры.

— Что будет с составом на турнире, который стартует через 2 дня? Будут ли там оставшиеся трое игроков из Спиритов?

— В течение последних недель мы пробуем играть с разными игроками, анонс тестового состава будет в день нашего первого матча.

29 июля команда сообщила об уходе DkPhobos. На тот момент CEO Team Spirit Никита Чукалин не назвал конкретной причины, по которой исключили игрока, но упомянул проблемы со здоровьем у Кучери. Он также отметил, что команда тестирует новых игроков и готовит «один из экспериментальных ростеров».

31 июля Роман Resolut1on Фоминок показал на стриме переписку с Illidan, где Пивцаев заявил, что больше не является часть Team Spirit. На следующий день он подтвердил эту информацию на странице во «ВКонтакте».

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