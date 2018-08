«Слован» отменил предсезонную игру против «Оломоуца» из-за желудочного гриппа в команде

"Слован" отменил первую предсезонную игру против «Оломоуца». Словацкий клуб вернулся со сборов на два дня раньше запланированного.

Причиной стал желудочный грипп — заболели 19 игроков команды.

#hcslovan cancelled the 1st preseason game against @hcolomouc on Thursday and came back home from training camp two days earlier due to stomach flu in team — 19 players are sick. @khlmediateam @khl_eng @khl #VerniSlovanu pic.twitter.com/zztBqSjtHS

— HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 1 августа 2018 г.