«Вега» представила тестовый состав по Dota 2

Российская Vega Squadron представила на официальном сайте организации пробный ростер по Dota 2. В него вошли Никита «Palantimos» Гринкевич (Белоруссия), Владислав «GGwpLanaya» Маликов, Максим «Shachlo» Абрамовских, Владимир «yol» Басов (все — Россия) и Бакыт «W_Zayac» Эмилжанов (Кыргызстан). Первый матч этого состава состоится 3 августа на Rivalry Rumble.

— В рамках данного турнира мы сыграем тестовым составом, а до сентября будем экспериментировать с различными вариациями ростеров, — подчеркнул спортивный директор Vega Squadron Георгий «drAmer» Фалеев. — Отмечу, что у всех наших игроков, не принимающих участие в чемпионате, по-прежнему действуют контракты.