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Burden United и Elements Pro Gaming прошли на Rivalry.gg Rumble
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Burden United и Elements Pro Gaming прошли на Rivalry.gg Rumble 

CyberSport.ru 2 августа 2018
Burden United и Elements Pro Gaming победили в закрытых отборочных и получили слоты на Rivalry.gg Rumble. В групповой стадии коллективы поборются с приглашенными командами. Burden United обыграла Bursaspor Esports, микс Вадима Sedoy Мусорина Backpacks Gaming и стак Акбара SoNNeikO Бутаева, Виктора GeneRaL Нигрини и Владислава Crystallize Кристанека — Akatsuki. Последний выбил Elements Pro Gaming в нижнюю сетку, но коллектив Николы LeBronDota Поповича взял реванш в решающем матче.
Групповой этап Rivalry.gg Rumble состоится по системе GSL с матчами до двух побед. Burden United попала в квартет A, а Elements Pro Gaming посеяли в группу B. Четыре лучших коллектива пройдут в плей-офф, где сразятся в сетке формата single-elimination. Все встречи сыграют до двух побед, а гранд-финал — до трех.
Rivalry.gg пройдет 3-11 августа в онлайне. Восемь участников разыграют $10 тыс. На этом турнире выступят тестовые составы трех команд из СНГ — Team Empire, Team Spirit и Vega Squadron. Только Vega уже показала экспериментальный ростер, в который вошли Владимир yol Басов, Максим Shachlo Абрамовских и Владислав GGwpLanaya Маликов.
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