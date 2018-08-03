Канал Ninja на Twitch набрал рекордные 10 млн фолловеров

На Тайлера Ninja Блевинса бесплатно подписались 10,01 млн пользователей Twitch. Это первый канал, который стали отслеживать более 10 млн человек.

Второе место по количеству фолловеров с 3,9 млн человек занимает Майк shroud Гржесик. На третьем месте — игрок Team SoloMid по Fortnite Myth (3,8 млн фолловеров), а на четвертом — Джарид summit1g Лазар (3,2 млн фолловеров). В топ-5 также попал основной канал Riot Games, за которым следят более 2,9 млн пользователей Twitch: 25 июня он первым в истории достиг показателя в миллиард просмотров. На рубеже 2010-х Ninja был про-игроком в Halo. В разное время он выступал за Cloud9, Renegades и Team Liquid. Сейчас он является стримером Luminosity Gaming. 15 марта 2018 года он провел стрим по Fortnite с рэпером Дрейком и побил рекорд Twitch по количеству зрителей. В пике стрим смотрело более 615 тыс. человек. Впоследствии этот рекорд побил стрим игровой выставки E3.