Ещё
Канал Ninja на Twitch набрал рекордные 10 млн фолловеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канал Ninja на Twitch набрал рекордные 10 млн фолловеров 

CyberSport.ru 3 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
На Тайлера Ninja Блевинса бесплатно подписались 10,01 млн пользователей Twitch. Это первый канал, который стали отслеживать более 10 млн человек.
Второе место по количеству фолловеров с 3,9 млн человек занимает Майк shroud Гржесик. На третьем месте — игрок Team SoloMid по Fortnite Myth (3,8 млн фолловеров), а на четвертом — Джарид summit1g Лазар (3,2 млн фолловеров). В топ-5 также попал основной канал Riot Games, за которым следят более 2,9 млн пользователей Twitch: 25 июня он первым в истории достиг показателя в миллиард просмотров. На рубеже 2010-х Ninja был про-игроком в Halo. В разное время он выступал за Cloud9, Renegades и Team Liquid. Сейчас он является стримером Luminosity Gaming. 15 марта 2018 года он провел стрим по Fortnite с рэпером Дрейком и побил рекорд Twitch по количеству зрителей. В пике стрим смотрело более 615 тыс. человек. Впоследствии этот рекорд побил стрим игровой выставки E3.
CyberSport.ru: последние новости
Fy: «Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение