Карточки Зеедорфа и Макелеле появятся в FIFA 19

Компания EA Sports назвала еще двух легендарных игроков, карточки которых добавят в FIFA 19. Карточками «Икон» обзаведутся француз Клод Макелеле и голландец Кларенс Зеедорф. Первый получил общий рейтинг 90 OVR, а второй — 91 OVR. В FIFA 18 у них не было карт.

Who better to fill the 'Makélélé Role' in your #FUT squad? Claude Makélélé 🇫🇷 is an ICON in #FIFA19 #ClassOf19 pic.twitter.com/SjNsQ7s0va

Il Professore is an ICON. Clarence Seedorf 🇳🇱 is confirmed for #FIFA19 #FUT #ClassOf19 pic.twitter.com/m9pXsqERGr

