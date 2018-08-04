Сергей Собянин сообщил о регистрации на участие в фестивале Geek Picnic

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о регистрации на участие в московском фестивале Geek Picnic.

— Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском», — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском». https://t.co/dyrZ5eK8BZ

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 августа 2018 г.

Любой желающий сможет принять участие в фестивале бесплатно, однако нужна предварительная регистрация. О том, чем удивит Geek Picnic горожан, читайте в материале «Вечерней Москвы» (далее…).