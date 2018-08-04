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Сергей Собянин сообщил о регистрации на участие в фестивале Geek Picnic
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Сергей Собянин сообщил о регистрации на участие в фестивале Geek Picnic 

Вечерняя Москва 4 августа 2018
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о регистрации на участие в московском фестивале Geek Picnic.
— Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском», — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском». https://t.co/dyrZ5eK8BZ
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 августа 2018 г.
Любой желающий сможет принять участие в фестивале бесплатно, однако нужна предварительная регистрация. О том, чем удивит Geek Picnic горожан, читайте в материале «Вечерней Москвы» (далее…).
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