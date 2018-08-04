Team Spirit выступит на Rivalry.gg Rumble с двумя игроками из Европы

Team Spirit представила двух новых игроков. Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет присоединились к временному составу по Dota 2. Киберспортсмены заменили Илью Illidan Пивцаева и Александра DkPhobos Кучерю.

«Мы не видели очевидно хороших вариантов на позиции 1 и 3 среди свободных проигроков и имея за плечами более года опыта успешной работы с Мальте Biver Винтером решили обратить внимание на перспективных игроков европейского региона», — заявила менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Руслана Берест.

По ее словам, HesteJoe-Rotten — один из самых устоявшихся оффлейнеров, а oliver — очень способный и общительный игрок.

Первый матч команды на Rivalry.gg Rumble пройдет против Burden United. Встреча состоится 4 августа в 20:00 по московскому времени.

В сезоне 2017/2018 Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет представлял Danish Bears и Entity Gaming. Оливер oliver Лепко выступал за PENTA Sports и Going in.