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Team Spirit выступит на Rivalry.gg Rumble с двумя игроками из Европы
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Team Spirit выступит на Rivalry.gg Rumble с двумя игроками из Европы 

Чемпионат.com 4 августа 2018
Team Spirit представила двух новых игроков. Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет присоединились к временному составу по Dota 2. Киберспортсмены заменили Илью Illidan Пивцаева и Александра DkPhobos Кучерю.
«Мы не видели очевидно хороших вариантов на позиции 1 и 3 среди свободных проигроков и имея за плечами более года опыта успешной работы с Мальте Biver Винтером решили обратить внимание на перспективных игроков европейского региона», — заявила менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Руслана Берест.
По ее словам, HesteJoe-Rotten — один из самых устоявшихся оффлейнеров, а oliver — очень способный и общительный игрок.
Первый матч команды на Rivalry.gg Rumble пройдет против Burden United. Встреча состоится 4 августа в 20:00 по московскому времени.
В сезоне 2017/2018 Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет представлял Danish Bears и Entity Gaming. Оливер oliver Лепко выступал за PENTA Sports и Going in.
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