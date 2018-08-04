Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл чемпионат мира

Киберфутболист Team Rogue Мосаад «Msdossary» Альдоссари выиграл чемпионата мира по FIFA 18. В гранд-финале турнира, прошедшего в Лондоне, киберспортсмен из Саудовской Аравии переиграл киберфутболиста ПСВ Стефано «StefanoPinna» Пинью.