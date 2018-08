Scoom покинет Team Liquid после Global Loot League Season 2

Кейрон Scoom Прескотт выйдет из состава Team Liquid по PlayerUnknown’s Battlegrounds, как только в коллектив найдут нового игрока. Об этом он сообщил в твиттере. По словам киберспортсмена, он все еще связан контрактом с мультигеймингом, однако открыт для других предложений.

Although I am still under contract with @TeamLiquid, I am now open to any offers or opportunities my way.The team and I mutually agreed upon and it's time for me to continue my journey elsewhere.RTs and stuff yeye. — Scoom (@LiquidScoom) August 4, 2018

Хотя мой контракт с Team Liquid все еще действует, теперь я открыт для новых предложений и возможностей. Мы с командой пришли к взаимному согласию и решили, что мне пора продолжить свое путешествие в другом месте

I still love my boiz and wish them the best of luck. I will still be playing GLL and maybe other tournaments till they find a 4th.Might make a tweetlonger sometime later this week. — Scoom (@LiquidScoom) August 4, 2018

Я все еще люблю своих ребят и желаю им удачи. Я буду играть с ними на GLL и, возможно, на других турнирах, пока они не найдут четвертого человека. Возможно, позже на этой неделе выпущу более подробный пост

Прескотт не сообщил о причинах расставания с организацией и не назвал точный срок, когда ее покинет. Последним турниром, где он выступит вместе с Team Liquid, может стать Global Loot League Season 2. Чемпионат устроят с 10 по 12 августа в Стокгольме на площадке Nobelberget. 16 команд из регулярных сезонов для СНГ, Европы и Северной Америки разыграют $100 тыс.

Вместе со Scoom Team Liquid заняла вторые места на турнирах от третьего и от первого лица на PUBG Global Invitational 2018. Коллектив суммарно заработал $320 тыс. призовых и еще $30 тыс. за победы на картах.