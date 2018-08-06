Pride Gaming распустила основной состав по CS:GO

Последние участники основного состава Pride Gaming Томаш ToM223 Рихтер и Мачик Luz Бугай покинули команду. Об этом организация сообщила на официальном сайте. Ранее Рихтер и Бугай выступали с тремя игроками из молодежного ростера, который останется в Pride Gaming.

Pride.gg Luz пришел в Pride Gaming в январе 2017 года, но через год его перевели в молодежный состав. Позже организация отправила Петра morelz Татерку в запас, а Бугай вернулся в основной ростер. ToM223 присоединился к коллективу в качестве стендина в сентябре 2017 года и вскоре стал постоянным игроком команды. В марте 2018 года Яцек MINISE Ежьяк и Павел reatz Яньчак перешли из Pride Gaming в Team Kinguin. Тогда основной ростер пополнили игроки молодежного состава. Коллектив занял 12 место в ESEA Season 27 Premier Division, но в следующем сезоне опустился на 24 строчку. На ESEA MDL Season 28 Relegation команда выступит с ToM223 и Luz. Молодежный состав Pride Gaming: Лукас splawik Джанес Адриан Zorineq Колодзейский Адриан SAYN Лонцжиньски Гржегорж GRZES1X Бянга Миколай Miki z Afryki Сжемрай