Драфты Team Serenity на квалификации TI8 проходили с компьютеров трех разных игроков

Аналитик Бен Noxville Стеенхойзен рассказал в твиттере, кто в Team Serenity выбирал героев во время матчей закрытой квалификации TI8. Драфты проводили с компьютеров трех игроков: Цзиня zhizhizhi Чжии, Сюня Pyw Цзяханя и Сяо XCJ Чаоцзяня. Неизвестно, действительно ли игроки менялись ролью, или их компьютеры использовал тренер.

Serenity's drafter during TI qualifiers. Is their coach drafting on a random player's PC every time or are they legit swapping? pic.twitter.com/pVlq2OfHvc— Ben Steenhuisen (@followNoxville) August 7, 2018

Драфтеры Team Serenity во время квалификации TI8. Их тренер просто садится за случайный компьютер или они и правда меняются?

Team Serenity выиграла закрытую квалификацию китайского региона и получила слот на The International 2018. Ранее команда безуспешно выступала в отборочных турнирах на EPICENTER XL, ESL One Birmingham 2018 и China Dota2 Supermajor.

Большинство профессиональных команд используют одного человека для проведения драфтов. В Team Secret этим занимается Клемент Puppey Иванов, а в Team Liquid — Куро KuroKy Салехи Тахасоми. Virtus.pro не поддерживает эту тенденцию, в ней драфты проводят Алексей Solo Березин или Роман RAMZES666 Кушнарёв.