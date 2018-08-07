Fng: что с составом будет — посмотрим, вероятно, будем дальше таким играть

Капитан Team Spirit Артем Fng Баршак поделился мнением о будущем тестового состава, который выступал на Rivalry.gg Rumble.

«Залили игры знатно, на совсем глупых ошибках, где-то личный скилл, где-то командные движения. Пару игр было проиграно на стадии драфта. Дальше игр не будет, что с составом будет — посмотрим, вероятно, будем дальше таким играть», — написал Баршак во «ВКонтакте».

Team Spirit анонсировала тестовый состав 4 августа. Новичками стали Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет. На онлайн-турнире Rivalry.gg Rumble команда обыграла Burden United, но затем потерпела поражение сначала от Alliance, затем от Double Dimension.

В ближайшее время Баршак улетит в Канаду, где будет работать в русскоязычной студии вещания The International 8.