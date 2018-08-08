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Тренер VGJ.Storm: «Illidan сейчас показывает себя прекрасным аналитиком»
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Тренер VGJ.Storm: «Illidan сейчас показывает себя прекрасным аналитиком» 

CyberSport.ru 8 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Тренер VGJ.Storm Аарон Clairvoyance Ким рассказал Cybersport.com о роли Ильи Illidan Пивцаева в команде. По его словам, Пивцаев присоединился к составу, чтобы помогать Роману Resolut1on Фоминку, но затем стал исполнять роль аналитика.
Flickr.com  Ким объяснил, что Illidan пригласили из-за его дружбы с Resolut1on: «Изначально Иллидан присоединился к нам, чтобы помогать Resolut1on советами и анализом матчей. Они довольно близки, потому что оба родом из СНГ и потому что оба соревнуются на высочайшем уровне». Затем тренер объяснил, что Пивцаев со временем стал брать на себя больше обязанностей и в итоге стал аналитиком состава: «Но вскоре после того, как Illidan перешел к нам, он стал не только участвовать в тренировочных матчах, но и предлагать различные упражнения, приносить много другой пользы. Сейчас он показывает себя прекрасным аналитиком, дополняя меня как тренера. Его приоритетная задача — фокусироваться на Resolut1on, поддерживать его в лучшей форме. А также следить за эго Романа, это очень важно [Сказано в шутку — прим.ред.]! Впрочем, он также будет помогать и другим участникам команды, ведь у него огромный соревновательный опыт». 31 июля Illidan покинул состав Team Spirit, за который выступал с декабря 2017 года. Команда поучаствовала в двух турнирах Dota Pro Circuit: ESL One Birmingham 2018 и China Dota2 Supermajor, но не заработала рейтинговых очков. 8 августа Пивацев написал в группе «ВКонтакте», что поедет на The International 2018 «помогать VGJ.Storm», но не уточнил, что именно будет делать для состава.
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