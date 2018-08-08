Буткемп, распорядок дня и психолог. WaterfallZ рассказал о подготовке Winstrike Team к мейджору

Никита WaterfallZ Матвеев из Winstrike Team рассказал в паблике во «ВКонтакте», как команда готовится к FACEIT Major — London 2018. Он заявил, что сейчас игроки отдыхают после длительного буткемпа, но 20 августа вернутся на него.

Матвеев рассказал, что команда в основном работала над атакой и показывала «жесткие результаты» на тренировках, но в официальных матчах «дела обстояли немного иначе».

Со слов WaterfallZ, рабочий день игроков проходил с 12:00 до 22:00. Он уточнил, что Winstrike тренируется с командами уровня tier-1/tier-2, а также отметил, что у команды пока нет психолога, но она планирует с ним работать.

Winstrike выступит в основной стадии FACEIT Major 2018, которая пройдет 12-16 сентября в Лондоне.

Winstrike Team

Григорий balblna Олейник

Ауримас Kvik Квакшис

Никита WaterfallZ Матвеев

Савелий jmqa Брагин

Кирилл Boombl4 Михайлов