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Обновленная Cache выйдет в 2019 году
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Обновленная Cache выйдет в 2019 году 

CyberSport.ru 9 августа 2018
Cache переделают к 2019 году. Об этом стало известно из скриншотов переписки с создателем карты Шоном FMPONE Снеллингом, которые опубликовал пользователь reddit zestjz.
По словам zestjz, FMPONE рассказал о планах переделать Cache в хабе FACEIT, посвященном карте Subzero, где Снеллинг является администратором. В одном из сообщений он говорит, что карта «безумная» и игроки к ней «пока не готовы».
Ранее FMPONE неоднократно намекал в твиттере, что работает над редизайном Cache, однако официальных анонсов ни от него, ни от Valve не было.
Оригинальная Cache была кастомной картой в Counter-Strike: Source, в CS:GO ее переработали и включили в активный маппул.
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