Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов выяснил, сколько получат сотрудники русскоязычной студии за работу на The International 8. Он не стал раскрывать цифры, однако отметил, что на месте комментаторов и аналитиков «дрался до крови».
Компания Valve опубликовала списки сотрудников студий вещания 1 августа. В русскоязычную студию вошли 22 человека, в англоязычную — 28. В сообществе возникли споры по поводу приглашений большинства работников от StarLadder. При этом аналитик Дмитрий Inmate Филинов остался без инвайта. После публикации списков он записал блог, где выразил недовольство в отношении многих коллег, которые не представляют студию RuHub.