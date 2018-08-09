Ещё
Менеджер Team Empire — о приглашениях на TI: я бы дрался до крови и кусал за уши
Далее:
Читайте также:
Ещё

Менеджер Team Empire — о приглашениях на TI: я бы дрался до крови и кусал за уши 

Чемпионат.com 9 августа 2018
Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов выяснил, сколько получат сотрудники русскоязычной студии за работу на The International 8. Он не стал раскрывать цифры, однако отметил, что на месте комментаторов и аналитиков «дрался до крови».
Компания Valve опубликовала списки сотрудников студий вещания 1 августа. В русскоязычную студию вошли 22 человека, в англоязычную — 28. В сообществе возникли споры по поводу приглашений большинства работников от StarLadder. При этом аналитик Дмитрий Inmate Филинов остался без инвайта. После публикации списков он записал блог, где выразил недовольство в отношении многих коллег, которые не представляют студию RuHub.
Чемпионат.com: последние новости
The International 2018, 23 августа – анонс и расписание матчей TI8 Dota 2 Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение