Менеджер Team Empire — о приглашениях на TI: я бы дрался до крови и кусал за уши

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов выяснил, сколько получат сотрудники русскоязычной студии за работу на The International 8. Он не стал раскрывать цифры, однако отметил, что на месте комментаторов и аналитиков «дрался до крови».

Компания Valve опубликовала списки сотрудников студий вещания 1 августа. В русскоязычную студию вошли 22 человека, в англоязычную — 28. В сообществе возникли споры по поводу приглашений большинства работников от StarLadder. При этом аналитик Дмитрий Inmate Филинов остался без инвайта. После публикации списков он записал блог, где выразил недовольство в отношении многих коллег, которые не представляют студию RuHub.