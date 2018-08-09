GG.BET проведет по турниру в Южной Америке, Азии и Европе

Букмекерская контора GG.BET и студия UCC анонсировали три турнира, которые пройдут в Азии, Бразилии и Европе. На них разыграют $45 тыс. Организаторы уже отправили инвайты в основной этап чемпионатов и в квалификационные раунды.
GG.BET Summer Asia пройдет с 28 августа по 4 сентября, открытые отборочные состоятся 10 августа. Призовой фонд соревнования составит $15 тыс. Слоты в финальной стадии получили B. O. O. T-dream [S] cape, 5POWER и VG.CyberZen.
Участники закрытой квалификации:
EHOME
Recca Esports
GOSU
Lynn Vision
wNv Beyond
IMBA.SAS Открытая квалификация
GG.BET Summer CIS+EU пройдет с 26 августа по 10 сентября. В нем поучаствуют также команды из СНГ. У них будет отдельный отборочный турнир, в котором сыграют pro100, Quantum Bellator Fire, PLINK, Elements Pro Gaming и другие. В финальный этап соревнования пригласили ALTERNATE aTTaX, The Imperial, Team LDLC.com и Tempo Storm. Призовой фонд составит $20 тыс.
Участники закрытой квалификации в СНГ:
pro100
Quantum Bellator Fire
GoodJob
PLINK
Unique
Syman Gaming
Elements Pro Gaming
Открытая квалификация
Участники закрытой квалификации в Европе:
Tricked Esport
Chaos
HAVU Gaming
x-kom Team
EURONICS Gaming
3DMAX
Инвайт
Закрытая квалификация
На GG.BET Summer Brazil с 24 августа по 1 сентября разыграют 10 тыс. В финальный этап пригласили Isurus Gaming и Virtue Gaming. Другие участники определятся в квалификациях.
Ранее UCC и GG.Bet уже организовывали несколько турниров. Последним из них стал GG.BET Majestic, который прошел 5-6 июня. Чемпионом тогда стала ENCE eSports, она получила слот на ESL One Cologne 2018.