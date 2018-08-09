GG.BET проведет по турниру в Южной Америке, Азии и Европе. Общий призовой фонд — $45 тыс.

Букмекерская контора GG.BET и студия UCC анонсировали три турнира, которые пройдут в Азии, Бразилии и Европе. На них разыграют $45 тыс. Организаторы уже отправили инвайты в основной этап чемпионатов и в квалификационные раунды.

GG.BET Summer Asia пройдет с 28 августа по 4 сентября, открытые отборочные состоятся 10 августа. Призовой фонд соревнования составит $15 тыс. Слоты в финальной стадии получили B. O. O. T-dream [S] cape, 5POWER и VG.CyberZen.

Участники закрытой квалификации:

EHOME

Recca Esports

GOSU

Lynn Vision

wNv Beyond

IMBA.SAS Открытая квалификация

GG.BET Summer CIS+EU пройдет с 26 августа по 10 сентября. В нем поучаствуют также команды из СНГ. У них будет отдельный отборочный турнир, в котором сыграют pro100, Quantum Bellator Fire, PLINK, Elements Pro Gaming и другие. В финальный этап соревнования пригласили ALTERNATE aTTaX, The Imperial, Team LDLC.com и Tempo Storm. Призовой фонд составит $20 тыс.

Участники закрытой квалификации в СНГ:

pro100

Quantum Bellator Fire

GoodJob

PLINK

Unique

Syman Gaming

Elements Pro Gaming

Открытая квалификация

Участники закрытой квалификации в Европе:

Tricked Esport

Chaos

HAVU Gaming

x-kom Team

EURONICS Gaming

3DMAX

Инвайт

Закрытая квалификация

На GG.BET Summer Brazil с 24 августа по 1 сентября разыграют 10 тыс. В финальный этап пригласили Isurus Gaming и Virtue Gaming. Другие участники определятся в квалификациях.

Ранее UCC и GG.Bet уже организовывали несколько турниров. Последним из них стал GG.BET Majestic, который прошел 5-6 июня. Чемпионом тогда стала ENCE eSports, она получила слот на ESL One Cologne 2018.