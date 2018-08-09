Ещё
GG.BET проведет по турниру в Южной Америке, Азии и Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

GG.BET проведет по турниру в Южной Америке, Азии и Европе. Общий призовой фонд — $45 тыс. 

CyberSport.ru 9 августа 2018
Букмекерская контора GG.BET и студия UCC анонсировали три турнира, которые пройдут в Азии, Бразилии и Европе. На них разыграют $45 тыс. Организаторы уже отправили инвайты в основной этап чемпионатов и в квалификационные раунды.
GG.BET Summer Asia пройдет с 28 августа по 4 сентября, открытые отборочные состоятся 10 августа. Призовой фонд соревнования составит $15 тыс. Слоты в финальной стадии получили B. O. O. T-dream [S] cape, 5POWER и VG.CyberZen.
Участники закрытой квалификации:
EHOME
Recca Esports
GOSU
Lynn Vision
wNv  Beyond
IMBA.SAS  Открытая квалификация
GG.BET Summer CIS+EU пройдет с 26 августа по 10 сентября. В нем поучаствуют также команды из СНГ. У них будет отдельный отборочный турнир, в котором сыграют pro100, Quantum Bellator Fire, PLINK, Elements Pro Gaming и другие. В финальный этап соревнования пригласили ALTERNATE aTTaX, The Imperial, Team LDLC.com и Tempo Storm. Призовой фонд составит $20 тыс.
Участники закрытой квалификации в СНГ:
pro100
Quantum Bellator Fire
GoodJob
PLINK
Unique
Syman Gaming
Elements Pro Gaming
Открытая квалификация
Участники закрытой квалификации в Европе:
Tricked Esport
Chaos
HAVU Gaming
x-kom Team
EURONICS Gaming
3DMAX
Инвайт
Закрытая квалификация
На GG.BET Summer Brazil с 24 августа по 1 сентября разыграют 10 тыс. В финальный этап пригласили Isurus Gaming и Virtue Gaming. Другие участники определятся в квалификациях.
Ранее UCC и GG.Bet уже организовывали несколько турниров. Последним из них стал GG.BET Majestic, который прошел 5-6 июня. Чемпионом тогда стала ENCE eSports, она получила слот на ESL One Cologne 2018.
CyberSport.ru: последние новости
Fy: «Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение