Drainys рассказал об ошибке в авиабилетах от организаторов GLL Season 2

Игрок Natus Vincere Святослав Drainys Комиссаров заявил, что организаторы GLL Season 2 неправильно оформили команде билеты в Стокгольме. По его словам, они перепутали поля для имён и фамилий игроков, из-за чего возникли трудности с регистрацией.

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«Приходим все в аэропорт и понимаем, что GLL купили нам билеты не по имени и фамилии, как должно быть, а по фамилии и имени, — рассказал Комиссаров. — Поэтому нам сказали: «Извините, вы не зарегистрированы и вас нет». Пришлось в аэропорту выяснять, что к чему, где билеты, почему я не зарегистрирован на рейс и меня нет. А Молодой [POKAMOLODOY] вообще весёлый чувак: он летит из Ростова в Москву, из Москвы в Ригу и из Риги сюда. Поэтому со всеми этими приколами с именем каков шанс, что его багаж потеряют? Я думаю, высокий».

24 января 2018 года менеджер Team Kazakhstan Мун Moon Лим рассказала, что организаторы WESG 2017 неправильно забронировали билеты в Китай. Из-за ошибки переводчика WESG до партнёрского турагентства не донесли, что Лим хотела бы лететь с игроками. Казахстанцев также распределили по двум обратным рейсам, что нарушает условия групповой визы в Китай. Составу пришлось повторно оформлять билеты, и WESG решила вычесть их стоимость из призовых Team Kazakhstan.

Global Loot League Season 2 пройдёт с 10 по 12 августа в Стокгольме на площадке Nobelberget. 16 команд из регулярных сезонов в СНГ, Европе и Северной Америке разыграют $100 тыс.

Участники GLL Season 2:

Natus Vincere

Team Vitality

Tollenz Lions

Team Totality

Sangal e-Sports

Team Liquid

Nova Esports

SetToDestroyX

M19 MOONWOLF

Ghost Gaming

Team Gates

FaZe Clan

PENTA Sports

Team Dignitas

Wildcard Gaming