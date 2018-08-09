Drainys рассказал об ошибке в авиабилетах от организаторов GLL Season 2 

Игрок Natus Vincere Святослав Drainys Комиссаров заявил, что организаторы GLL Season 2 неправильно оформили команде билеты в Стокгольме. По его словам, они перепутали поля для имён и фамилий игроков, из-за чего возникли трудности с регистрацией.
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«Приходим все в аэропорт и понимаем, что GLL купили нам билеты не по имени и фамилии, как должно быть, а по фамилии и имени, — рассказал Комиссаров. — Поэтому нам сказали: «Извините, вы не зарегистрированы и вас нет». Пришлось в аэропорту выяснять, что к чему, где билеты, почему я не зарегистрирован на рейс и меня нет. А Молодой [POKAMOLODOY] вообще весёлый чувак: он летит из Ростова в Москву, из Москвы в Ригу и из Риги сюда. Поэтому со всеми этими приколами с именем каков шанс, что его багаж потеряют? Я думаю, высокий».
24 января 2018 года менеджер Team Kazakhstan Мун Moon Лим рассказала, что организаторы WESG 2017 неправильно забронировали билеты в Китай. Из-за ошибки переводчика WESG до партнёрского турагентства не донесли, что Лим хотела бы лететь с игроками. Казахстанцев также распределили по двум обратным рейсам, что нарушает условия групповой визы в Китай. Составу пришлось повторно оформлять билеты, и WESG решила вычесть их стоимость из призовых Team Kazakhstan.
Global Loot League Season 2 пройдёт с 10 по 12 августа в Стокгольме на площадке Nobelberget. 16 команд из регулярных сезонов в СНГ, Европе и Северной Америке разыграют $100 тыс.
Участники GLL Season 2:
Natus Vincere
Team Vitality
Tollenz Lions
Team Totality
Sangal e-Sports
Team Liquid
Nova Esports
SetToDestroyX
M19 MOONWOLF
Ghost Gaming
Team Gates
FaZe Clan
PENTA Sports
Team Dignitas
Wildcard Gaming