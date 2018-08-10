YXo станет ведущим студии аналитики гранд-финала GLL Season 2 [Обновлено]

Комментатор Алексей yXo Малецкий присоединился к русскоязычной студии освещения гранд-финала Global Loot League Season 2. Информацию об этом опубликовали в группе GLL во «ВКонтакте».

Vk.com Обновление:

Малецкий сообщил в твиттере, что станет ведущим студии аналитики.

Хост студии аналитики. — yxo (@yxo7) August 10, 2018

Оригинальная новость:

Кроме Малецкого, в эфирную команду вошли игрок AVANGAR Алексей 0nuqtive Труфанов, тренер Георгий FiftyFourth Тихонов, кастеры Борис Starsky Старосельский, Евгений iLame Пехтелев и Руслан M4dshaw Алиев.

Global Loot League Season 2 пройдёт с 10 по 12 августа в Стокгольме на площадке Nobelberget. 16 команд из регулярных сезонов для СНГ, Европы и Северной Америки разыграют $100 тыс. Каждый игровой день будет состоять из шести матчей, три будут сыграны на Мирамаре, еще три — на Эрангеле. Победитель турнира получит $40 тыс.

9 августа игрок Natus Vincere Святослав Drainys Комиссаров рассказал о проблемах с авиабилетами, которые приобрели организаторы турнира. По его словам, турнирный оператор перепутал имена и фамилии игроков, из-за чего у них возникли трудности с регистрацией.

Участники GLL Season 2:

Natus Vincere

Team Vitality

Tollenz Lions

Team Totality

Sangal e-Sports

Team Liquid

Nova Esports

SetToDestroyX

M19 MOONWOLF

Ghost Gaming

Team Gates

FaZe Clan

PENTA Sports

Team Dignitas

Wildcard Gaming