YXo станет ведущим студии аналитики гранд-финала GLL Season 2 [Обновлено] 

Комментатор Алексей yXo Малецкий присоединился к русскоязычной студии освещения гранд-финала Global Loot League Season 2. Информацию об этом опубликовали в группе GLL во «ВКонтакте».
Vk.com Обновление:
Малецкий сообщил в твиттере, что станет ведущим студии аналитики.
Хост студии аналитики. — yxo (@yxo7) August 10, 2018
Оригинальная новость:
Кроме Малецкого, в эфирную команду вошли игрок AVANGAR Алексей 0nuqtive Труфанов, тренер Георгий FiftyFourth Тихонов, кастеры Борис Starsky Старосельский, Евгений iLame Пехтелев и Руслан M4dshaw Алиев.
Global Loot League Season 2 пройдёт с 10 по 12 августа в Стокгольме на площадке Nobelberget. 16 команд из регулярных сезонов для СНГ, Европы и Северной Америки разыграют $100 тыс. Каждый игровой день будет состоять из шести матчей, три будут сыграны на Мирамаре, еще три — на Эрангеле. Победитель турнира получит $40 тыс.
9 августа игрок Natus Vincere Святослав Drainys Комиссаров рассказал о проблемах с авиабилетами, которые приобрели организаторы турнира. По его словам, турнирный оператор перепутал имена и фамилии игроков, из-за чего у них возникли трудности с регистрацией.
Участники GLL Season 2:
Natus Vincere
Team Vitality
Tollenz Lions
Team Totality
Sangal e-Sports
Team Liquid
Nova Esports
SetToDestroyX
M19 MOONWOLF
Ghost Gaming
Team Gates
FaZe Clan
PENTA Sports
Team Dignitas
Wildcard Gaming