Менеджер Team Empire: на ближайших турнирах ростера мы так и не покажем

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов заявил, что команда определилась со всеми позициями в Dota-составе, кроме оффлейна. Однако до конца The International 8 организация не собирается раскрывать имена игроков.

«Короче, на ближайших турнирах ростера мы так и не покажем, так как у отдельных игроков есть дела и проблемы в жизни вне игры. Придётся ждать нового сезона, могу сказать, что мы определились по всем позициям, кроме оффлейна», — написал Белов во «ВКонтакте».

Team Empire выступала на Rivalry.gg Rumble в тестовом составе. Команду представляли Владимир Chappie Кузьменко, Айбек Naive— Токаев, Ярослав Miposhka Найдёнов, Родион MYSmoon Фомкин и Фёдор velheor Русихин. Организация собиралась посмотреть на соревнованиях на потенциальный ростер, но не вышло из-за личных проблем игроков.

На Rivalry.gg Rumble Team Empire заняла четвёртое место. В плей-офф команда из СНГ потерпела поражение от Alliance и Elements Pro Gaming.