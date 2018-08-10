Ещё
Менеджер Team Empire: на ближайших турнирах ростера мы так и не покажем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Менеджер Team Empire: на ближайших турнирах ростера мы так и не покажем 

Чемпионат.com 10 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов заявил, что команда определилась со всеми позициями в Dota-составе, кроме оффлейна. Однако до конца The International 8 организация не собирается раскрывать имена игроков.
«Короче, на ближайших турнирах ростера мы так и не покажем, так как у отдельных игроков есть дела и проблемы в жизни вне игры. Придётся ждать нового сезона, могу сказать, что мы определились по всем позициям, кроме оффлейна», — написал Белов во «ВКонтакте».
Team Empire выступала на Rivalry.gg Rumble в тестовом составе. Команду представляли Владимир Chappie Кузьменко, Айбек Naive— Токаев, Ярослав Miposhka Найдёнов, Родион MYSmoon Фомкин и Фёдор velheor Русихин. Организация собиралась посмотреть на соревнованиях на потенциальный ростер, но не вышло из-за личных проблем игроков.
На Rivalry.gg Rumble Team Empire заняла четвёртое место. В плей-офф команда из СНГ потерпела поражение от Alliance и Elements Pro Gaming.
Чемпионат.com: последние новости
The International 2018, 23 августа – анонс и расписание матчей TI8 Dota 2 Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение