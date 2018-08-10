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Игроки paIN: мы никого не боимся, но Virtus.pro кажутся очень сильной командой
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Игроки paIN: мы никого не боимся, но Virtus.pro кажутся очень сильной командой 

Чемпионат.com 10 августа 2018
Игроки paIN Gaming поделились мнением, с кем бы им хотелось встретиться на The International 8.
«Безумно хочется сыграть с PSG.LGD! Как и другие команды, мы очень уважаем этот китайский коллектив. А если задуматься о команде, которую мы боимся… Нельзя сказать, что кого-то мы именно боимся, но, например, Virtus Pro кажутся очень сильной командой. Они играют примерно в таком же стиле, как и мы, поэтому есть ощущение, что встреча с ними будет тяжёлой, — отметили игроки paIN Gaming в интервью Dota2.ru.
Сейчас команда находится на буткемпе. Игроки уверяют, что они тренируются со всеми регионами в равной степени.
The International 8 стартует 15 августа. В ближайшее время компания Valve опубликует жеребьевку команд на групповую стадию.
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