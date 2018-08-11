V1lat: в одном или двух известных СНГ-коллективах будут играть игроки из Польши

Основатель студии Maincast Виталий v1lat Волочай в историях Instagram во время сессии вопросов и ответов поделился инсайдом касательно трансферов в СНГ.

«В одном, а может, и в двух известных СНГ-коллективах будут играть игроки из Польши. Вот вам инсайд», — заявил комментатор.

Для команд, которые не попали на The International 8, трансферное окно открылось сразу после завершения квалификаций. В СНГ-регионе тестовые составы собирали Team Empire, Vega Squadron, Team Spirit. Ни одна из команд не показала результатов на онлайн-соревнованиях.