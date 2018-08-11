Владимир RodjER Никогосян: будет та же мета, что и на The International 7

Саппорт Virtus.pro Владимир RodjER Никогосян рассказал о тренировочном процессе и поделился ожиданиями от грядущей меты на The International 8.

«Team Liquid как всегда сильны. Мы с ними очень много играем, и они что-то свое новое придумывают. Возможно, у них опять KotL вернется и все такое. Будет та же мета, что и на TI7. Те же Веномансеры, всякие вот эти ''зеленые'' герои противные. С другими командами мы еще не играли. Только с Winstrike Team играли. Они тоже неплохие», — отметил Никогосян в интервью YouTube-каналу RuHub.

Среди аналитиков и сообщества Dota 2 Virtus.pro считается одним из фаворитов на победу в The International 8. На титул также претендуют Team Liquid и LGD.

Главный турнир по Dota 2 примет «Роджерс-арена». Соревнования пройдут с 15 по 25 августа. На чемпионате разыграют призовой фонд в $ 24 млн