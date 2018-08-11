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Владимир RodjER Никогосян: будет та же мета, что и на The International 7
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Владимир RodjER Никогосян: будет та же мета, что и на The International 7 

Чемпионат.com 11 августа 2018
Саппорт Virtus.pro Владимир RodjER Никогосян рассказал о тренировочном процессе и поделился ожиданиями от грядущей меты на The International 8.
«Team Liquid как всегда сильны. Мы с ними очень много играем, и они что-то свое новое придумывают. Возможно, у них опять KotL вернется и все такое. Будет та же мета, что и на TI7. Те же Веномансеры, всякие вот эти ''зеленые'' герои противные. С другими командами мы еще не играли. Только с Winstrike Team играли. Они тоже неплохие», — отметил Никогосян в интервью YouTube-каналу RuHub.
Среди аналитиков и сообщества Dota 2 Virtus.pro считается одним из фаворитов на победу в The International 8. На титул также претендуют Team Liquid и LGD.
Главный турнир по Dota 2 примет «Роджерс-арена». Соревнования пройдут с 15 по 25 августа. На чемпионате разыграют призовой фонд в $ 24 млн
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