Team Kinguin и The Imperial выступят на DreamHack Open Montreal 2018

Ready up @teamkinguin because we'll be seeing you in Canada! 🇨🇦@rallenHulk @g5taz @miniseCSGO pic.twitter.com/cdRU3wUYod

— DreamHack Counter-Strike (@DreamHackCSGO) 11 августа 2018 г.

Guess who is coming to #DHOpen Montreal? It's @theimperialgg! See you in Canada real soon guys! @NEXACS @EspiranToCSGO @nukkye1 @pounhCSGO @hAdjiCSGO @NeiL_Mcs pic.twitter.com/gAdeyhDucm

— DreamHack Counter-Strike (@DreamHackCSGO) 11 августа 2018 г.

Ранее инвайты достались ENCE eSports, Heroic, Luminosity Gaming, AGO Esports и Red Reserve.

DreamHack Open Montreal 2018 пройдет с 7 по 9 сентября в Монреале, Канада. Восемь команд разыграют призовой фонд в $100 тыс.