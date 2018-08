«Селтик» подписал двух киберфутболистов PES

Сегодня на стадионе «Шальке» киберфутбольная лига eFootball.Pro, созданная Жераром Пике и разработчиками PES 2019, проводит выставочный турнир. «Селтик» является одним из приглашенных гостей, поэтому шотландский клуб подписал двух киберфутболистов. Игроки киберспортивной организации Team Bundled Йос «Indominator94» Зонневельд и Элдридж «E_C_Oneill» О'Нил будут представлять «кельтов».

⚽️🎮 Pro #PES players @Indominator94 and @E_C_Oneill will be at @s04_en stadium this Sunday to represent #CelticFC in the @eFootballPro Invitational, a collaboration with @teamBundled! ➡️ https://t.co/eSSd6oETF7 pic.twitter.com/YLxxAQw6ms

