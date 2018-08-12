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Natus Vincere сыграет в StarSeries i-League PUBG Season 2
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Natus Vincere и Divine Esports сыграют в групповом этапе StarSeries i-League PUBG Season 2 

CyberSport.ru 12 августа 2018
Фото: The International - Dota 2 Championships - Players
Ранее организаторы пригласили по три команды из Китая и Америки, а также одну — из Океании. В первой стадии выступят еще семь коллективов.
Групповой этап состоится 25-28 августа. Участники сыграют 24 карты. Восемь составов пройдут в основную стадию, где поборются с восемью лучшими коллективами прошлого сезона.

Участники группового этапа:

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Заключительная стадия StarSeries i-League PUBG Season 2 пройдет с 30 августа по 2 сентября. Победитель определится по результатам 24 карт.

Участники основной стадии:

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StarSeries i-League PUBG Season 2 устроят в «Киев Киберспорт Арене». Призовой фонд турнира составит $100 тыс. Все матчи пройдут в режиме от первого лица. Организаторы не сообщили, на каких картах сыграют участники.
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