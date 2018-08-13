Шведская Alliance стала победителем Rivalry.gg Rumble

Alliance одержала победу над Elements Pro Gaming в финальном матче плей-офф Rivalry Rumble, не оставив сопернику шансов — 3:0. Шведская команда заработала шесть тысяч долларов. Уступивший финалист получил 2,5 тысячи. Соревнование проходило онлайн.

Российские представители — Double Dimension и Team Empire — заняли третье и четвертое места соотвественно. «Империя» выступала тестовым составом: Айбек «Naive-» Токаев (Казахстан), Ярослав «Miposhka» Найдёнов, Владимир «Chappie» Кузьменко, Федор «velheor» Русихин, Родион «MYSmoon» Фомкин (все — Россия).

В соревновании изначально принимали участие восемь команд из Европы и СНГ. Общий призовой фонд составлял 10 тысяч долларов.