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Тибан 1437 Сива выступит тренером TNC Predator на The International 2018
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Тибан 1437 Сива выступит тренером TNC Predator на The International 2018 

Чемпионат.com 13 августа 2018
Капитан TNC Tiger Тибан 1437 Сива поможет основному составу на The International 8. Он прибыл вместе с командой в Ванкувер (Канада), где будет исполнять обязанности тренера.
Тибан Сива представляет киберспортивную организацию TNC. С мая 2017 по январь 2018 он выступал за TNC Pro Team. В последствии клуб подписал второй состав. Основной назвали TNC Predator. В команде играют пять филиппинцев: Марк Raven Фаусто, Армель Пауль Armel Тэбиос, Сэм Sam_H Идальго, Тимоти Tims Рандрап и Карло Kuku Палад.
В марте 2018 Сива анонсировал TNC Tigers. На квалификации The International 8 его состав встретился с Predator. Команда потерпела поражение в матче за выход на турнир со счетом 1:2.
Тибан 1437 Сива в третий раз в карьере приезжает на The International в роли тренера. С 2014 по 2016 он работал с Team Secret. В 2015 году его команда остановилась на 7-8 месте, в 2016 — на 13-16 строчке.
The International 8 стартует 15 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 24,1 млн
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