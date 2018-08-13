Тибан 1437 Сива выступит тренером TNC Predator на The International 2018

Капитан TNC Tiger Тибан 1437 Сива поможет основному составу на The International 8. Он прибыл вместе с командой в Ванкувер (Канада), где будет исполнять обязанности тренера.

Тибан Сива представляет киберспортивную организацию TNC. С мая 2017 по январь 2018 он выступал за TNC Pro Team. В последствии клуб подписал второй состав. Основной назвали TNC Predator. В команде играют пять филиппинцев: Марк Raven Фаусто, Армель Пауль Armel Тэбиос, Сэм Sam_H Идальго, Тимоти Tims Рандрап и Карло Kuku Палад.

В марте 2018 Сива анонсировал TNC Tigers. На квалификации The International 8 его состав встретился с Predator. Команда потерпела поражение в матче за выход на турнир со счетом 1:2.

Тибан 1437 Сива в третий раз в карьере приезжает на The International в роли тренера. С 2014 по 2016 он работал с Team Secret. В 2015 году его команда остановилась на 7-8 месте, в 2016 — на 13-16 строчке.

The International 8 стартует 15 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 24,1 млн