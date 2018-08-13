Drainys об игре на GLL Season 2: «Хочется попросить прощения за такое выступление»

Капитан состава Natus Vincere по PUBG Святослав Drainys Комиссаров после поражения на Global Loot League Season 2 в группе команды во «ВКонтакте» попросил прощения у болельщиков. Он объяснил, что неудача говорит о том, что необходимо дальше работать и совершенствоваться.

Комиссаров сказал: «Хочется попросить прощения за такое выступление, поблагодарить всех за поддержку — тех, кто потратил время, смотря этот турнир и болея за нас. К сожалению, иногда вещи идут не так, как мы бы хотели, но это лишь говорит о том, что надо работать, надо совершенствоваться: в плане командной работы, в индивидуальном плане. Посмотрим, как будут развиваться события, но что делать. Бывает такое. Будем работать. Спасибо всем, кто болел, и извините, что так получилось». В личной группе в социальной сети Комиссаров назвал выступление команды на GLL Season 2 провальным. Он заявил, что последние две карты коллектив «обязан» был разыграть лучше.

Vk.com NaVi заняли седьмую строчку на GLL Season 2. В первом сезоне лиги команда стала чемпионом. Следующим турниром для нее станет StarSeries & i-League Season 2, который пройдет с 25 августа по 2 сентября. Призовой фонд соревнования составит $100 тыс.