Mila: «Думаю, в следующем сезоне 33 попытаются заполучить команды уровня Secret, EG и Team Liquid»

Комментатор Мила Mila Алиева рассказала Cybersport.ru об игроках, на которых стоит обратить особое внимание на The International 2018. Она выделила Нету 33 Шапиру и заявила, что ждет от него матчей на Meepo и Visage.

«Нета 33 Шапира из Optic Gaming. Я его давняя фанатка еще со времен его игры за команду Planet Dog. Он невероятный. Думаю, что в следующем сезоне его попытаются заполучить команды уровня Team Secret, Evil Geniuses и Team Liquid. Жду от него игры на Meepo и Visage.

Также я бы следила за игрой Сюя fy Линьсэня из PSG.LGD, он один, играя за Rubick, может внести урона больше, чем его мидер и керри вместе взятые.

И, конечно, нужно следить за игрой Романа RAMZES666 Кушнарёва из Virtus.pro».

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