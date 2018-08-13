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Mila: «Думаю, в следующем сезоне 33 попытаются заполучить команды уровня Secret, EG и Team Liquid»
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Mila: «Думаю, в следующем сезоне 33 попытаются заполучить команды уровня Secret, EG и Team Liquid» 

CyberSport.ru 13 августа 2018
Комментатор Мила Mila Алиева рассказала Cybersport.ru об игроках, на которых стоит обратить особое внимание на The International 2018. Она выделила Нету 33 Шапиру и заявила, что ждет от него матчей на Meepo и Visage.
«Нета 33 Шапира из Optic Gaming. Я его давняя фанатка еще со времен его игры за команду Planet Dog. Он невероятный. Думаю, что в следующем сезоне его попытаются заполучить команды уровня Team Secret, Evil Geniuses и Team Liquid. Жду от него игры на Meepo и Visage.
Также я бы следила за игрой Сюя fy Линьсэня из PSG.LGD, он один, играя за Rubick, может внести урона больше, чем его мидер и керри вместе взятые.
И, конечно, нужно следить за игрой Романа RAMZES666 Кушнарёва из Virtus.pro».
Прогнозы других аналитиков и комментаторов на Ti8 читайте в нашем завтрашнем материале. Расписание турнира, по слухам, опубликуют вечером 13 августа.
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