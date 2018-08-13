Nongrata: это же фигня всё, рублёвый миллионер или нет. На что это влияет?

Оффлейнер Winstrike Team Алексей Nongrata Васильев в интервью RuHub рассказал, как он относится к своей популярности.

«Родители очень довольны. Гордятся мною, наверное. Болеют, переживают, смотрят интервью. Привет, родители! Друзья остались друзьями. Это же фигня всё, рублёвый миллионер или нет. На что это влияет? Это просто деньги», — отметил Васильев.

Как утверждает киберспортсмен, его жизнь никак не изменилась после недавних успехов. В мае команда Васильева заняла третье место на EPICENTER XL, в июне состав победил на отборочных к The International 8.

«Я вообще не чувствую разницы, правда. У меня не добавилось никакого ни эго, ни ЧСВ… Я до сих пор считаю, что играю не лучшим образом и мне есть куда стремиться. Это не ложная скромность: я правда так считаю. Ничего не изменилось в моём восприятии себя», — заключил игрок.

Winstrike Team — одна из двух команд, представляющих СНГ, на The International 8. Групповая стадия стартует турнира 15 августа. В ближайшее время организаторы опубликуют расписание и жеребьевку команд.