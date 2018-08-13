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GH: «Я очень хочу защитить чемпионский титул»
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GH: «Я очень хочу защитить чемпионский титул» 

CyberSport.ru 13 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Марун GH Мерхей рассказал, что ожидал большего от Team Secret в первом сезоне Dota Pro Circuit. Саппорт Team Liquid также назвал лучшие китайские команды и заявил, что на The International 2018 все команды из отборочных — андердоги. Игрок дал интервью joinDOTA.
Media.epicenter.gg  О сезоне DPC и соперниках по TI8 «Я ожидал, что Team Secret будет лучше играть и лучше проявит себя в Dota Pro Circuit. PSG.LGD, с другой стороны, показала себя, занимая высокие места на турнирах. Думаю, самыми серьезными оппонентами [для нас] будут команды из топ-8 DPC, а все остальные — темные лошадки. На данный момент Vici Gaming, LGD и Newbee — сильнейшие китайские команды. Китай силен: у местных команд есть хорошие стратегии». О Team Liquid на TI8 «Наш план — сосредоточиться на нашем стиле и хорошо играть. Сильнее всего мы хотим защитить титул. Наши тренировки будут обычными: просыпаемся утром, завтракаем, играем, потом тренируемся против других команд, а затем ужинаем! После победы на The International 2017 команда месяц отдыхала, ведь мы осуществили мечту. Я очень хочу защитить чемпионский титул, это движет мной». Team Liquid заняла второе место в рейтинге DPC с 9 459 очками. Команда получила инвайт на TI8, который пройдет 15-25 августа в Ванкувере. 18 команд разыграют более $24,1 млн и звание чемпиона по Dota 2.
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