Team Secret выступит на The International 2018 в специальной форме

Состав Team Secret по Dota 2 выступит на предстоящем The International 2018 в новой форме. Команда представила комплект, специально выпущенный для чемпионата мира. Экипировка выполнена в темно-зеленых тонах, а на груди — изображение главного трофея — Aegis of the Immortal.

Напомним, ранее специальную форму под The International анонсировали paiN Gaming, Winstrike Team, Newbee и Virtus.pro. Соревнование пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. В турнире примут участие 18 команд. СНГ на чемпионате мира представят Virtus.pro и FTM.Winstrike. Призовой фонд на данный момент составляет 24,1 миллиона долларов.

The #SecretDota team has arrived in Vancouver! #Dota2 #TI8 pic.twitter.com/qDt3eUYzSr

— Team Secret (@teamsecret) 13 августа 2018 г.