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Илья «Lil» Ильюк: PSG.LGD выиграет The International 2018
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Илья «Lil» Ильюк: PSG.LGD выиграет The International 2018 

Советский спорт 13 августа 2018
1. «PSG.LGD просто очень хорошо катают. Достаточно, чтобы сыграть в финале. Сильные коры, хорошие метовые драфты, идейная игра, исключительное понимание происходящего и осознанность».
2. «Team Liquid — очень мощная и опытная команда, единственная, у которой есть и опыт, и знание, как выиграть TI. Она в течение сезона была безоговорочным фаворитом всех турниров, на которых присутствовала. Ну и главное — это команда, в которой все друг друга слушают и всем искренне по кайфу. По крайней мере, это так выглядит со стороны. Когда пять человек остаются играть друг с другом второй TI подряд, это значит, что каждый из них способен работать над собой и своими ошибками».
3. «Team Serenity — темная лошадка. Полурандомные игроки, которые всех втоптали в китайских квалах. Думаю, против них будет тяжело играть большинству команд, это такие CDEC Gaming 2015 года».
4. «Vici Gaming, пожалуй, одна из самых недооцененных команд TI8. Последнее время у них не все получалось, но если учесть их потенциал и то, что у них было время на подготовку, они запросто могут прийти в форму и переехать все команды».
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