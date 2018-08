KRYSTAL сыграет на DreamHack Masters Stockholm 2018 за Ghost Gaming

Бывший капитан The Imperial Кевин kRYSTAL Аменд рассказал в твиттере, что выступит на ZOTAC Cup Masters 2018 и DreamHack Masters Stockholm 2018 в составе Ghost Gaming. По его словам, уже 13 августа он встретится на буткемпе с новыми тиммейтами.

Havent posted in a while. Ill be traveling to the US tomorrow. Having a 1week BC with @GhostGaming_GG and will be playing the Zotac Hong Kong and DH Master Stockholm with em. See u soon murica 🇺🇸— Kevin Amend (@kRYSTALcsgoo) August 12, 2018

Давно тут ничего не писал. Завтра отправляюсь в США. Проведу неделю на буткемпе с Ghost Gaming и сыграю с ней на ZOTAC Cup Masters 2018 и DreamHack Masters Stockholm

KRYSTAL выступал за The Imperial с 10 июня по 25 июля, затем его перевели в запас. С ним команда выиграла DreamHack Summer 2018 и заняла третье место в европейской квалификации на ZOTAC Cup Masters 2018. После перехода kRYSTAL состав The Imperial покинул Рокас EspiranTo Миласкаускас, который не «не хотел выступать с Амендом». 25 июля Миласкаускас вернулся в коллектив.

27 июля Ghost Gaming покинул Мэтт Pollo Уилсон, который выступал за команду около месяца. Ранее за коллектив также играли Себастьян seb Баки, Энди vSa Сюй и другие. Оформит ли Ghost Gaming трансфер kRYSTAL или только использует его в качестве стендина на двух турнирах, не уточняется.

Состав Ghost Gaming на предстоящих турнирах:

Мэтью WARDELL Боуман Ю Яссин Subroza Тауфик

Джошуа steel Ниссан

Кеннет koosta Син Кевин kRYSTAL Аменд